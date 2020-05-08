Интернет-магазин самогоноварения: самогонные аппараты и всё для них
Самогон является отличной альтернативой привычным алкогольным напиткам, так как он достаточно прост в изготовлении. Его также можно приготовить в домашних условиях, если самогонный аппарат купить в интернет-магазине. Современные аппараты являются сложными технологичными устройствами, которые производятся в заводских условиях. Качественное устройство позволит избавить алкогольный напиток от различных примесей, негативно влияющих на самочувствие человека. Домашний самогонный аппарат также является автоматизированным, важно и то, что он оборудован специальной системой безопасности.
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Проще всего описать этот модуль, просто перечислив те возможности, которые он дает винокуру
При установке его в куб соответствующего диаметра вы получаете возможность перегонять «на меди» — площадь поверхности меди «ниже ватерлинии» вашего куба полностью эквивалентно тому, как будто вы перегоняете в медном кубе...
При установке вставки вместе с фальш-дном (в нашем каталоге называется гидролатором) вы получаете возможность перегонять любые типы браг на индукции (а некоторые зерновые и фруктовые браги и на ТЭНах). Густая часть браги выкладывается внутрь вставки, а жидкая наливается в свободный обьем куба, все просто.
Эта же конструкция позволяет производить пивной затор в кубе с ТЭНами или индукционным нагревом. Старый-добрый принцип рециркуляции сусла и орошения дробины, все несложно при наличии сливного крана в вашем кубе.
Такое вот устройство, которое мы называем «Три в одном», можно теперь приобрести для домашнего винокурения и пивоварения на нашем сайте
Характеристики :
Диаметр внешний по кольцу, мм - 513
Диаметр внутренний, мм - 475
Высота, мм - 440
Материал – медный лист М1, 1мм
Совместимое оборудование для установки:
Универсальный куб ХД-УК/100 литров серии D530
Дополнительная прокладка вставок с СПН царг седии ХД-2 предназначена для установки взамен утерянной или испорченной прокладки идущей с изделием.
Подходит для установки заглушки для приемной ёмкости кламп 2.0 для работы под вакуумом на бутыли с крышкой казак 10-20 литров.
Винная кислота – бесцветные кристаллы белого порошка, без запаха, с кислым вкусом.
В виноделии ее применяют для подкисления и придания терпкости винам.
Так же применяется в пищевой промышленности как антиоксидант и регулятор кислотности
добавка применяется придания мягкости крепкому алкоголю или улучшения свойств винных напитков. Добавляется также при изготовлении напитков и столовых вод.
Элитный ржаной солод из Англии.
Прекрасно подходит для приготовления крепких напитков и пива.
Придает пиву пряные ржаные нотки. Солод добавляет несравнимый аромат, полноту и создает вкусовое ощущение. При использовании в объеме более 20% рекомендуется использовать рисовую шелуху, чтобы улучшить фильтрацию. Также превосходно подходит для традиционных ржаных сортов пива, как и для охмелённых сортов, дополняет цитрусовые сорта хмеля своей пряностью.
Использование: До 20% и больше
Стили пива: Ржаной IPA и специальные сорта пива
Характеристики:
Вкус: Пряный
Влажность 4.5%
Экстрактивность 86.5%
Цвет 24-35 EBC
Специальный премиальный солод из Шотландии для приготовления Виски.
Исторически сложилось так, что шотландские солодовни использовали торф в качестве топлива для сушки солода в печи, что добавляло фенольный аромат высушенному солоду. Мы продолжаем эту традицию на нашем современном солодовенном заводе в Шотландии, где контролируем внесение торфяного дыма на этапе обжига. Это придает нашему премиум-сорту солода отличительный вкус, который характеризует многие виски западного побережья острова.
Влажность: 4.5%
Экстрактивность: 81.5%
Цвет: 4 EBC
Содержание фенолов: 45-50 мг/кг
упаковка мешок 25 кг. (140 руб за кг.)
При первичной перегонки зерновых и фруктовых браг многие винокуры предпочитают использовать медные дистилляторы. Идя навстречу такой потребности, мы разработали конструкцию медного дистиллятора, которая решает сразу несколько задач...
— применение медной толстостенной трубы и на восходящем, и на нисходящем потоке спиртовых паров создает максимальный контакт с медью
— разборная конструкция дистиллятора позволяет очень быстро получить полный доступ ко всем внутренним поверхностям дистиллятора, и дает возможность их тщательной чистки и подготовки к работе
— высокая мощность позволяют применять его и на атмосфере, и при работе системы под вакуумом, медная труба в теплообменнике существенно повышает производительность работы дистиллятора.
Характеристики:
Мощность нагрева куба, Вт - до 3500
Высота ,мм - 620
Ширина,мм - 150
Вес, кг - 1,75
Диаметр патрубков охлаждения и отвода продукта, мм - 8
Разьем для подсоединения к кубу– кламповое соединение 2.0" (DN50)
При работе с вакуумом:
Тводы = 10С
ДавлОст=10кПа
РасхВоды=200л\час
Мощность утилизации 2кВт
Нержавеющая тарельчатая вставка для царги L500 серии ХД-2" предназначена для установки в базовые царги серии ХД-2" . Уникальная конструкция позволяет использовать несколько видов вставок (медные или нержавеющие) в одном корпусе, при этом замена очень простая и делается за короткое время...
С ее помощью можно получить дистиллят крепостью 91-92% и позволяет ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО отсечь головные и хвостовые фракции, оставив, тем не менее, вкусовые качества (органолептику) исходного сырья в конечном продукте.
Иначе говоря, ароматическая составляющая исходного сырья (винограда, яблок, зерновой браги) в продукте будет очень яркой, узнаваемой. При этом "ненужные" нам фракции можно очень основательно почистить за одну перегонку, что при использовании обычного дистиллятора достижима только путем трех-четырехкратной дробной дистилляции.
Вставку можно легко разобрать, раскрутив резьбовое соединение на шпильке для уменьшения количества тарелок (таким образом колонна "настраивается" под вкус винокура для того или иного сырья).
Если необходима большая очистка или укрепление, можно с помощью комплекта соединения вставок собрать вставку длинной 1000 мм,
и установить ее в соответствующую базовую царгу.
В этом случае можно получить продукт крепостью 93-95% до разбавления. В режиме максимального укрепления, когда крепость продукта примерно 95%, мы получаем ПротоСпирт. После тщательного углевания сортировки (смеси протоспирта с водой) в итоге получается напиток, который в 19-м веке называли Хлебной Слезой или столовым вином (водкой). И, который при употреблении очень часто "выигрывает" по ощущениям у обычной водки из ректификованного спирта.
Характеристики :
Использование – для высококачественной дистилляции в составе серии оборудования ХД-2"
Максимальная мощность нагрева куба в режиме работы - 2500 Вт
Производительность при отборе дистиллята – 1000-2500 мл/час
Производительность при отборе голов - 100-200 мл/час
Крепость продукта - 91-92%
Проще всего описать этот модуль, просто перечислив те возможности, которые он дает винокуру
При установке его в куб соответствующего диаметра вы получаете возможность перегонять «на меди» — площадь поверхности меди «ниже ватерлинии» вашего куба полностью эквивалентно тому, как будто вы перегоняете в медном кубе...
При установке вставки вместе с фальш-дном (в нашем каталоге называется гидролатором) вы получаете возможность перегонять любые типы браг на индукции (а некоторые зерновые и фруктовые браги и на ТЭНах). Густая часть браги выкладывается внутрь вставки, а жидкая наливается в свободный обьем куба, все просто.
Эта же конструкция позволяет производить пивной затор в кубе с ТЭНами или индукционным нагревом. Старый-добрый принцип рециркуляции сусла и орошения дробины, все несложно при наличии сливного крана в вашем кубе.
Такое вот устройство, которое мы называем «Три в одном», можно теперь приобрести для домашнего винокурения и пивоварения на нашем сайте
Характеристики :
Диаметр внешний по кольцу, мм - 374
Диаметр внутренний, мм - 350
Высота, мм - 385
Материал – медный лист М1, 1мм
Совместимое оборудование для установки:
Куб ХД-50/ун maxima (D400)
Куб ХД-2-50 lite (D400)
Куб ХД-50/ун middle (D400)
Доставка заказов по Москве и области от 400 рублей.
Доставка компанией СДЕК от 200 р. в любой город России, оплата при получении.
Самовывоз по адресу: метро Дубровка, 2-я
улица Машиностроения д.17 стр. 1.
Время работы ежедневно с 10 до 20
выходные и праздничные дни с 10 до 18.
В нашем магазине принимаем к оплате банковские
карты Мир,Visa и MasterCard
Интернет-магазин товаров для самогоноварения в Москве
Как правило, самогон можно использовать не только как самостоятельный напиток, но также и для изготовления других сложных алкогольных напитков для домашнего употребления. Используя современные самогонные аппараты, представленные у нас, можно получить напиток, который отличается:
- приятным вкусом;
- чистотой – нет различных примесей;
- недорогой стоимостью, однако высоким качеством.
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Огромный выбор самогонных аппаратов в нашем магазине
В наше время купить самогонный аппарат от производителя совершенно не проблематично, так как это незапрещенные устройства, как было ранее. К тому же, аппараты представлены на рынке в большом количестве, что дает возможность подобрать модель устройства с необходимой производительностью и функциональностью. Приобретение такой продукции позволит вам в домашних условиях изготавливать различные напитки, среди которых:
- При помощи аппарата можно переработать вино и сделать его гораздо крепче, а также приготовить вкусный херес, мадеру или крепленный портвейн. Все из вышеперечисленных напитков являются настоящим аперитивом.
- Самогонный аппарат поможет создать кальвадос или же коньяк. А если вы любите сливовицу, тогда у вас не уйдет слишком много времени на ее приготовление с современными устройствами.
- Также можно изготовить такие напитки, как чистый спирт, водка, джин.
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